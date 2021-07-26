СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам
Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали попытку незаконного вывоза из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК)
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю - комплектующих к ЗРК.
По информации СБУ, противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей. Они наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в частности комплектующих к ЗРК малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.
Отмечается, что правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке шести военных приборов в столицу.
СБУ провела обыски по месту временного пребывания злоумышленников, где обнаружила документы, подтверждающие незаконную деятельность и комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
В пресс-службе добавили, что участникам преступной группировки сообщено о подозрении в государственной измене, нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также похищении оружия.
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