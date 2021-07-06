СБУ блокировала контрабанду из Китая 175 кг веществ для изготовления метадона
Представители Службы безопасности Украины разоблачили схему контрабанды прекурсора из КНР
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, злоумышленников обвиняют в транспортировке прекурсора, благодаря которому изготавливается наркотическое средство - метадон, из Китая через службу почтового отправления. Благодаря поддельным документам, реагент, под видом легального вещества, проходил таможенное оформление.
Во время обысков, представители СБУ изъяли 133 килограмма чистого прекурсора; 42 килограмма незаконных веществ;
"Такого количества достаточно для изготовления 100 кг метадона, стоимость которого на "черном рынке" составляет около 90 млн грн", - говорится в сообщении.
Согласно ч. 1 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
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