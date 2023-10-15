СБУ атаковала дроновами подстанцию в Белгородской области РФ, которая питала военные объекты, - СМИ
Дроны Службы безопасности Украины атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области России, которая вырабатывала электроэнергию для военных объектов
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины.
В селе Красная Яруга Белгородской области РФ СБУ с помощью дронов атаковала подстанцию.
Источники в СБУ отмечают, что именно к этой станции были подключены российские военные объекты.
СБУ предоставила видеоподтверждение, на котором видно, как дроны попадают в цели.
"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - подчеркнули в СБУ.
- Министерство обороны России заявило, что в ночь на воскресенье, 15 октября, Курскую и Белгородскую области РФ атаковали 27 беспилотников. Все цели якобы сбила российская ПВО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное