СБУ атаковала дроновами подстанцию в Белгородской области РФ, которая питала военные объекты, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины.

В селе Красная Яруга Белгородской области РФ СБУ с помощью дронов атаковала подстанцию.

Источники в СБУ отмечают, что именно к этой станции были подключены российские военные объекты.

СБУ предоставила видеоподтверждение, на котором видно, как дроны попадают в цели.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны, - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - подчеркнули в СБУ.