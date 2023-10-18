СБУ атаковала дронами полевой лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области РФ, - СМИ

Об этом сообщают "Бабель" , "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что возле села Постоялые Дворы, недалеко от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

По данным источников, зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потерь нет", - сказал собеседник УП в спецслужбе.