СБУ атаковала дронами полевой лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области РФ, - СМИ
Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области в России
Об этом сообщают "Бабель" , "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Отмечается, что возле села Постоялые Дворы, недалеко от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.
По данным источников, зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.
"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потерь нет", - сказал собеседник УП в спецслужбе.
- Утром 18 октября власти России сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Дроны якобы сбила противовоздушная оборона врага.
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