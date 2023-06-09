СБУ арестовала активы российского депутата Зотова более чем на 180 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Золотов причастен к финансированию российской агрессии против Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 180 млн грн.

"Прежде всего, речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который находится на территории Днепропетровской и Херсонской областей. А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и почти 4 млн грн на банковских счетах", - говорится. в сообщ.

По информации от стражей порядка, менее чем за год до полномасштабного вторжения депутат формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга "Агро-Белогорье" и переписал бизнес на родственников. При этом он сохранял полный контроль над деятельностью компании, а часть прибыли направлял на поддержку российской армии.

Благодаря этому, депутат надеялся избежать санкций и уголовного преследования за преступления против Украины.

Кроме того, Золотов активно распространял в социальных сетях информацию о предоставлении помощи оккупантам. Также эта информация размещена на официальном сайте корпорации.

Правоохранители сообщили российскому депутату подозрение за финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УКУ). Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.