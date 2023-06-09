СБУ арестовала активы российского депутата Зотова более чем на 180 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ Владимира Зотова более чем на 180 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Золотов причастен к финансированию российской агрессии против Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 180 млн грн.
"Прежде всего, речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который находится на территории Днепропетровской и Херсонской областей. А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и почти 4 млн грн на банковских счетах", - говорится. в сообщ.
По информации от стражей порядка, менее чем за год до полномасштабного вторжения депутат формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга "Агро-Белогорье" и переписал бизнес на родственников. При этом он сохранял полный контроль над деятельностью компании, а часть прибыли направлял на поддержку российской армии.
Благодаря этому, депутат надеялся избежать санкций и уголовного преследования за преступления против Украины.
Кроме того, Золотов активно распространял в социальных сетях информацию о предоставлении помощи оккупантам. Также эта информация размещена на официальном сайте корпорации.
Правоохранители сообщили российскому депутату подозрение за финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УКУ). Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
- Ранее в Херсонской области по материалам СБУ осудили боевика "ДНР", который стал на сторону оккупантов и совершал преступления против местных жителей Херсонщины.
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