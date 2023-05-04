Об этом сообщает СБУ.

Общая стоимость арестованных активов олигарха составляет более 10,5 млрд грн. В список заблокированных входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.