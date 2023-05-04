СБУ арестовала активы на 10,5 млрд грн подсанкционного олигарха Новинского
По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору
Об этом сообщает СБУ.
Общая стоимость арестованных активов олигарха составляет более 10,5 млрд грн. В список заблокированных входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.
Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.
"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
- 6 июля 2022 внефракционный народный депутат Вадим Новинский написал заявление о сложении полномочий.
- Олигарх Вадим Новинский за 2022 год обогатился на $100 млн, а в целом с 2019 года его состояние выросло на 400 млн долларов и сейчас оценивается в 1,4 млрд долларов.
- 13 апреля суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд гривен, в том числе корпоративные права на 40 предприятий и 30 газовых скважин.
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