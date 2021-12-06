Украина арестовала 13 самолетов российского авиаперевозчика: незаконно летали в Крым
По материалам СБУ на самолеты авиаперевозчика РФ АО "Авиакомпания Смартавиа" наложен арест из-за незаконных рейсов в оккупированный Крым
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, 13 самолетов российского авиаперевозчика АО "Авиакомпания Смартавиа" нарушили порядок въезда и выезда во временно оккупированный Крым. Так, они не соблюдали правила иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины.
Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ст. 334 (момент получения права собственности по договору) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ добавляют, что 37 авиаперевозчиков РФ незаконно летают в Крым, нарушая украинские законы. Арест воздушных судов и последующие расследования позволят ограничить рейсы самолетов, в частности, в ЕС.
В общей сложности СБУ арестовала 249 российских воздушных судов из-за незаконных пассажирских рейсов в Крым.
- Напомним, в сентябре украинский суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, а также на 4 судна из-за работы в оккупированном Крыму.
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