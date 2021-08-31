СБУ 7 сентября проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород"
Антитеррористические учения СБУ пройдут на территории Международного аэропорта "Ужгород"
Об этом сообщает издание Mukachevo .
Известно, что антитеррористические учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Из-за применения специальной техники и вооружения - возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.
В СБУ также просят, чтобы граждане имели при себе документы и предупреждают об осмотре автомобилей.
Отмечается, что учения пройдут с соблюдением прав и свобод человека.
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