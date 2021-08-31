СБУ 7 сентября проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород"

Об этом сообщает издание Mukachevo .



Известно, что антитеррористические учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Из-за применения специальной техники и вооружения - возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.

В СБУ также просят, чтобы граждане имели при себе документы и предупреждают об осмотре автомобилей.



Отмечается, что учения пройдут с соблюдением прав и свобод человека.