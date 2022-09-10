"Сбрасывают ракеты в человеческий рост. Нет воды, газа, света, еды": эвакуированные из Угледара рассказывают о бесчинствах россиян
Полицейским удалось вывезти из Угледара еще несколько человек. Эвакуация происходила под обстрелами
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Эвакуацией руководил начальник полиции Угледара Денис Олениченко. Он вместе с несколькими полицейскими помогли четырём жителям города - двум мужчинам и двум женщинам - собрать вещи, посадили их в машину и быстро двинулись. Сразу после этого за машиной взорвался снаряд, потом еще один. Вывезти всех угледарцев удалось невредимыми.
Эвакуированные рассказали, что обстрелы города усилились. Так, за последнюю неделю разрушены по меньшей мере четыре многоэтажки, есть убитые.
"Сбрасывают ракеты в человеческий рост. Нет воды, газа, света, еды. За последние три месяца мы похудели на 13 кг", - делится одна из женщин. В девятиэтажке, где она жила, осталось еще две семьи с детьми.
Супруги хотели пережить зиму в Угледаре. Для этого они запаслись дровами, купили буржуйки. Однако вражеские обстрелы и проблемы жены со зрением не оставили им выбора: пришлось эвакуироваться.
- По состоянию на 9 сентября с Донетчины с начала полномасштабной войны эвакуировали 1,3 млн человек.
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