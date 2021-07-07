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Сбой в работе сайтов Офиса президента и других госструктур произошел из-за сетевых атак, - Госспецсвязи

7 июля, 2021 среда
21:08
Общество хакер

В Государственной службе специальной связи сообщили, что сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов власти не работали 6 июля из-за атаки на интернет-провайдеров

Об этом передает пресс-служба Госспецсвязи.

"6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, определено, что причинами технического сбоя были:

  • атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
  • сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, вызвавшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Сообщается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.

  • Напомним, вечером, 6 июля, в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений были проблемы .

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СБУ
НАБУ
Офис президента Украины
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