Сбой в работе сайтов Офиса президента и других госструктур произошел из-за сетевых атак, - Госспецсвязи

Об этом передает пресс-служба Госспецсвязи.

"6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, определено, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, вызвавшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Сообщается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.

Напомним, вечером, 6 июля, в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений были проблемы .

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