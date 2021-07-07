Сбой в работе сайтов Офиса президента и других госструктур произошел из-за сетевых атак, - Госспецсвязи
В Государственной службе специальной связи сообщили, что сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов власти не работали 6 июля из-за атаки на интернет-провайдеров
Об этом передает пресс-служба Госспецсвязи.
"6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, определено, что причинами технического сбоя были:
- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, вызвавшая временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.
Сообщается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.
По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.
- Напомним, вечером, 6 июля, в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений были проблемы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное