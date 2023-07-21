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Сбой на границе с Венгрией задержал вагоны Киев-Вена: Укрзализныця готовит изменения к расписанию

21 июля, 2023 пятница
12:10
Общество

Вагоны Киев-Вена задержаны в Венгрии из-за сбоя пограничной учетной системы, они завершат маршрут в Будапеште. Пассажирам из Вены в столицу придется дополнительно пересесть

Об этом информирует Укрзализныця.

"В последнее время наши коллеги по венгерским и австрийским железным дорогам по разным причинам допускают опоздание поездов, с которыми следуют наши прицепные вагоны Киев - Вена. Это ломает расписание движения и подвязки к нашим вагонам сразу в обоих направлениях. Как результат - вагоны прибывают с опозданием на станции/ Келети", - пишет пресс-служба.

План действий в случае опоздания

Если вы направляетесь в Вену, а вагон через опоздание завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются ежечасно со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, в которую прибывают вагоны из Киева.

Если вы в Вене, а вагон Вена – Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште – не волнуйтесь: вагоны в Киев отправляются вместе с поездом EC 149 "Хортобадь" Вена – Захонь, но будут прицеплены не в Вене, а в Будапеште.

Итак, в Вене вы можете сесть с билетами в Киев на поезд EC 149 "Хортобадь" Вена - Захонь, который отправляется в 16:42 и проехать им в Будапешт. Там пересаживайтесь в прямые вагоны в Киев, которые будут прицеплены к поезду в Будапеште.

Фото: Укрзализныця

В этих случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не требуется. Право на поездку дает билет в украинский вагон. Гарантированное сидячее место можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно.

Время поездки между Веной и Будапештом – 2,5 часа.

Также сообщение Киева с Веной возможно с пересадкой на австрийский поезд в Перемышле.

"Простите и работаем над налаживанием этого сообщения с австрийскими и венгерскими коллегами", - добавили в пресс-службе.

  • 12 июняоткрылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в Интернете.
  • 30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.
  • С 16 июля Укрзализныцейприступил к курсированию временный Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев — Харьков.
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