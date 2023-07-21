Об этом информирует Укрзализныця.

"В последнее время наши коллеги по венгерским и австрийским железным дорогам по разным причинам допускают опоздание поездов, с которыми следуют наши прицепные вагоны Киев - Вена. Это ломает расписание движения и подвязки к нашим вагонам сразу в обоих направлениях. Как результат - вагоны прибывают с опозданием на станции/ Келети", - пишет пресс-служба.

План действий в случае опоздания

Если вы направляетесь в Вену, а вагон через опоздание завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются ежечасно со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, в которую прибывают вагоны из Киева.

Если вы в Вене, а вагон Вена – Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште – не волнуйтесь: вагоны в Киев отправляются вместе с поездом EC 149 "Хортобадь" Вена – Захонь, но будут прицеплены не в Вене, а в Будапеште.

Итак, в Вене вы можете сесть с билетами в Киев на поезд EC 149 "Хортобадь" Вена - Захонь, который отправляется в 16:42 и проехать им в Будапешт. Там пересаживайтесь в прямые вагоны в Киев, которые будут прицеплены к поезду в Будапеште.

Фото: Укрзализныця

В этих случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не требуется. Право на поездку дает билет в украинский вагон. Гарантированное сидячее место можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно.

Время поездки между Веной и Будапештом – 2,5 часа.

Также сообщение Киева с Веной возможно с пересадкой на австрийский поезд в Перемышле.

"Простите и работаем над налаживанием этого сообщения с австрийскими и венгерскими коллегами", - добавили в пресс-службе.