Сборы "слуг" в Трускавце: журналистка заявила, что начальник поезда пересадил ее из вагона с нардепами

Об этом журналистка Анна Стешенко написала в Facebook.

"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно купленным билетам. И тут. Та-дам. Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней - "О пересадке пассажиров. В связи с поездкой ОГП". В результате нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", - пишет журналистка.

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