Сборы "слуг" в Трускавце: журналистка заявила, что начальник поезда пересадил ее из вагона с нардепами
Журналистка заявила, что несмотря на купленный билет начальник поезда, следующего в Трускавец, пересадил ее в другой вагон. В вагоне, из которого ее высадили, были нардепы-"слуги"
Об этом журналистка Анна Стешенко написала в Facebook.
"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно купленным билетам. И тут. Та-дам. Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше - больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней - "О пересадке пассажиров. В связи с поездкой ОГП". В результате нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", - пишет журналистка.
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- 22 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами". "В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он.
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