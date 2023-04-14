Сборным Украины запретили соревноваться в одних турнирах с командами РФ и Белоруссии
Вечером, 13 апреля, Министерство молодежи и спорта опубликовало приказ, в котором запрещается сборным соревноваться в международных соревнованиях против Беларуси и России
Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта.
"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее – официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь", - говорится в приказе.
- Напомним, 30 марта Кабинет Министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
- 4 апреля стало известно, что Министерство молодежи и спорта намерено лишать статуса национальных федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.
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