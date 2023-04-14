Сборным Украины запретили соревноваться в одних турнирах с командами РФ и Белоруссии

Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта.

"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее – официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь", - говорится в приказе.