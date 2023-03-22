Сборные России и Беларуси отстранили от ЧМ-2024 по хоккею
Международная федерация хоккея продолжила отстранение России и Беларуси от международных соревнований, из-за чего сборные стран-агрессоров пропустят чемпионат мира-2024
Об этом говорится в заявлении IIHF .
Совет IIHF продлил запрет на участие в соревнованиях под эгидой организации для сборных России и Беларуси 22 марта. Таким образом, обе команды пропустят чемпионат мира 2024 года, который состоится в Чехии.
"Совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Беларуси на соревнование федерации пока опасно и будет опасно на предстоящий сезон-2023/24. Чемпионат мира-2023/24 IIHF проведет без сборных России и Беларуси", - говорится в заявлении федерации.
В мае 2022 года IIHF отстранила Россию и Беларусь от участия в ЧМ-2023, перенесенном из Санкт-Петербурга в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).
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27 мая 2022 года сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира по хоккею-2023.
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