Сборные России и Беларуси отстранили от ЧМ-2024 по хоккею

Об этом говорится в заявлении IIHF .

Совет IIHF продлил запрет на участие в соревнованиях под эгидой организации для сборных России и Беларуси 22 марта. Таким образом, обе команды пропустят чемпионат мира 2024 года, который состоится в Чехии.

"Совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Беларуси на соревнование федерации пока опасно и будет опасно на предстоящий сезон-2023/24. Чемпионат мира-2023/24 IIHF проведет без сборных России и Беларуси", - говорится в заявлении федерации.

В мае 2022 года IIHF отстранила Россию и Беларусь от участия в ЧМ-2023, перенесенном из Санкт-Петербурга в Тампере (Финляндия) и Ригу (Латвия).