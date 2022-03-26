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Сборные Нидерландов и Дании сыграют с флагом Украины на футболках и пожертвуют деньги детям, пострадавшим от российской агрессии

26 мартa, 2022 суббота
19:30
Спорт

Сборные Нидерландов и Дании по футболу совместно с ЮНИСЕФ организуют во время товарищеского матча сбор средств для помощи детям, пострадавшим от российской агрессии

Об этом сообщает Bold.dk.

Нидерланды и Дания сыграют в Амстердаме в специальной форме с флагами своих стран и Украины. После игры на футболкахигроки оставят автографы и выставят их на аукцион. Все полученные средства при посредничестве ЮНИСЕФ будут направлены на помощь украинским детям.

По словам главного тренера сборной Дании Каспера Гьюлманда, события в Украине отодвинули футбол на второстепенные роли.

"Мы играем в тени того, что сейчас происходит в Украине. Лично мне иногда было тяжело сосредоточиться и говорить, что футбол – это главное, когда такое происходит. Я не думал, что буду рассказывать своим детям о таком и что это произойдет в Европе. Я рад, что мы занимаемся помощью вместе с Нидерландами и ЮНИСЕФ, который делает фантастическую работу для детей по всему миру", – сказал Хьюлманд.

Дания и Нидерланды сыграют 26 марта. Матч начнется в 21:45.

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аукцион
русская агрессия
сборная Нидерландов
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