Сборные Нидерландов и Дании сыграют с флагом Украины на футболках и пожертвуют деньги детям, пострадавшим от российской агрессии
Сборные Нидерландов и Дании по футболу совместно с ЮНИСЕФ организуют во время товарищеского матча сбор средств для помощи детям, пострадавшим от российской агрессии
Об этом сообщает Bold.dk.
Нидерланды и Дания сыграют в Амстердаме в специальной форме с флагами своих стран и Украины. После игры на футболкахигроки оставят автографы и выставят их на аукцион. Все полученные средства при посредничестве ЮНИСЕФ будут направлены на помощь украинским детям.
По словам главного тренера сборной Дании Каспера Гьюлманда, события в Украине отодвинули футбол на второстепенные роли.
"Мы играем в тени того, что сейчас происходит в Украине. Лично мне иногда было тяжело сосредоточиться и говорить, что футбол – это главное, когда такое происходит. Я не думал, что буду рассказывать своим детям о таком и что это произойдет в Европе. Я рад, что мы занимаемся помощью вместе с Нидерландами и ЮНИСЕФ, который делает фантастическую работу для детей по всему миру", – сказал Хьюлманд.
Дания и Нидерланды сыграют 26 марта. Матч начнется в 21:45.
- Напомним, 2 марта благотворительный фонд УЕФА выделил 1 млн евро на помощь украинским детям.
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