Сборную Украины возглавил бывший тренер "Барселоны"

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Кортес был назначен новым главным тренером женской сборной Украины накануне вечером, 17 ноября) на заседание исполкома УАФ.

35-летний Луис Кортес с 2009 по 2021 год возглавлял женскую команду "Барселоны", которую в прошлом сезоне привел к победе в Лиге чемпионов. Был признан УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) лучшим женским тренером 2021 года.

В должности главного тренера сборной Украины Луис Кортес сменил Наталию Зинченко.