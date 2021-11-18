Сборную Украины возглавил бывший тренер "Барселоны"
Новым главным тренером женской сборной Украины по футболу стал экс-тренер испанской "Барселоны" Луис Кортес
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Кортес был назначен новым главным тренером женской сборной Украины накануне вечером, 17 ноября) на заседание исполкома УАФ.
35-летний Луис Кортес с 2009 по 2021 год возглавлял женскую команду "Барселоны", которую в прошлом сезоне привел к победе в Лиге чемпионов. Был признан УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) лучшим женским тренером 2021 года.
В должности главного тренера сборной Украины Луис Кортес сменил Наталию Зинченко.
- Напомним, 17 ноября УАФ назначил Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.
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