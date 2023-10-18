Сборную Украины по хоккею будет тренировать звезда НХЛ
Новым главным тренером сборной Украины по хоккею назначили Дмитрия Христича, выступавшего в сильнейшей в мире лиге – НХЛ
Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в facebook.
С Христичем заключен контракт на один год. Его ассистентами в национальной команде стали главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадец Ник Филан.
Перед новым тренером поставлена задача вывести сборную Украины в дивизион 1А чемпионата мира - второй по силе на уровне сборных.
54-летний Дмитрий Христич сменил на должности главного тренера Вадима Шахрайчука, которого уволили после того, как у него обнаружили российский паспорт.
Кто такой Дмитрий Христич
Христич является питомцем "Сокола". В НХЛ выступал за "Вашингтон Кэпиталс", "Лос-Анджелес Кингс", "Бостон Брюинс", "Торонто Мэйпл Лифс". Он является самым результативным игроком НХЛ среди украинцев - за 13 сезонов форвард сыграл 811 матчей, забил 259 голов и отдал 377 результативных передач.
Также выступал за российский "Металлург" из Магнитогорска. В 1990 году в составе сборной СССР стал чемпионом мира.
Христич в 2008-2012 и 2021-2022 годах работал ассистентом главного тренера сборной Украины.
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