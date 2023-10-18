Сборную Украины по хоккею будет тренировать звезда НХЛ

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в facebook.

С Христичем заключен контракт на один год. Его ассистентами в национальной команде стали главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадец Ник Филан.

Перед новым тренером поставлена задача вывести сборную Украины в дивизион 1А чемпионата мира - второй по силе на уровне сборных.

54-летний Дмитрий Христич сменил на должности главного тренера Вадима Шахрайчука, которого уволили после того, как у него обнаружили российский паспорт.

Кто такой Дмитрий Христич

Христич является питомцем "Сокола". В НХЛ выступал за "Вашингтон Кэпиталс", "Лос-Анджелес Кингс", "Бостон Брюинс", "Торонто Мэйпл Лифс". Он является самым результативным игроком НХЛ среди украинцев - за 13 сезонов форвард сыграл 811 матчей, забил 259 голов и отдал 377 результативных передач.

Также выступал за российский "Металлург" из Магнитогорска. В 1990 году в составе сборной СССР стал чемпионом мира.

Христич в 2008-2012 и 2021-2022 годах работал ассистентом главного тренера сборной Украины.