Сборную Украины перед матчем с Чехией покинули сразу 8 футболистов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков перед матчем с Чехией отпустил в клубы восьмерых футболистов
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
После отборочного матча чемпионата мира-2022 с Францией (1:1) Александр Петраков решил осуществить ротацию состава и отпустил в клубы Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Виталия Миколенко и Руслана Малиновского.
Зато в сборную Украины были довызваны игроки из резервного списка - Ефим Конопля из "Шахтера" и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из "Зари".
Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Чехии в Пльзене 8 сентября.
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией.
- После игры Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
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