Сборную России отстранили от участия в Евро-2024, – президент УАФ Павелко
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что УЕФА отстранил сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу
Об этом Павелко сообщил в facebook .
По его словам, сборная России не будет участвовать 9 октября в жеребьевке квалификации Евро-2024, поскольку отстранена от участия в турнире из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.
"Россиянам не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования. Евро-2024 пройдет без страны-агрессора", - написал Павелко.
Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте-на-Майне. Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии.
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