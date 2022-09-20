Об этом сообщают российские СМИ.

По словам трехкратного чемпиона мира по дзюдо россиянина Александра Михайлина, сборная РФ не выступит на ЧМ, который с 6 по 13 октября будет принимать Ташкент.

Ранее сборная Украины пригрозила бойкотировать чемпионат мира, если на нем выступят россияне и белорусы.

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно кичился, что занимался дзюдо, которое было базовым для разработанного в СССР для подготовки представителей силовых структур нового вида борьбы – самбо.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин являлся почетным президентом Международной федерации дзюдо. Его лишили этого статуса. В то же время российские дзюдоисты продолжали участвовать в международных соревнованиях.

7 августа украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла на Кубке Европы первую золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

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