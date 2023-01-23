Сборную Польши вместо Шевченко возглавит победитель Евро-2016

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .

По его информации, Сантуш в ближайшее время заключит со сборной Польши контракт, рассчитанный до 2026 года.

На посту главного тренера он заменит Чеслава Михневича, под руководством которого команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где уступила Франции (1:3).

68-летний Фернандо Сантуш тренировал сборную Португалии с сентября 2014 года и привел ее к победе на Евро-2016 и Лиге наций-2019. Его в должности главного тренера заменил испанец Роберто Мартинес.

По информации польских СМИ, одним из кандидатов на должность тренера сборной Польши был украинец Андрей Шевченко.

13 декабря 2022 года стало известно, что Андрей Шевченко получил предложение возглавить сборную Польши.

15 декабря Фернандо Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.

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