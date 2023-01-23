Сборную Польши вместо Шевченко возглавит победитель Евро-2016
Новым главным тренером сборной Польши станет Фернанду Сантуш, приведший Португалию к победе в чемпионате Европы-2016
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .
По его информации, Сантуш в ближайшее время заключит со сборной Польши контракт, рассчитанный до 2026 года.
На посту главного тренера он заменит Чеслава Михневича, под руководством которого команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где уступила Франции (1:3).
68-летний Фернандо Сантуш тренировал сборную Португалии с сентября 2014 года и привел ее к победе на Евро-2016 и Лиге наций-2019. Его в должности главного тренера заменил испанец Роберто Мартинес.
По информации польских СМИ, одним из кандидатов на должность тренера сборной Польши был украинец Андрей Шевченко.
- 13 декабря 2022 года стало известно, что Андрей Шевченко получил предложение возглавить сборную Польши.
- 15 декабря Фернандо Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.
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