Сборную Англии накажут за беспорядки на "Уэмбли" во время финала Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Союз европейских футбольных ассоциаций накажет сборную Англии за вторжение болельщиков на поле, бросание с трибун посторонних предметов, неуважительное поведение во время исполнения гимна Италии и использование пиротехники.

Отдельно УЕФА проведет расследование событий, которые произошли вокруг "Уэмбли". Во время финала Евро-2020 в Лондоне произошли беспорядки. Болельщики без билетов штурмовали стадион, устроили стычки со стюардами и полицией, а после игры били фанов сборной Италии.

Напомним, 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

13 июля стало известно, что у британского пилота Формулы-1 Ландо Норриса грабители отобрали часы за $55 тыс. в Лондоне, возле стадиона "Уэмбли", после финала Евро-2020.

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