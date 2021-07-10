Сборную Англии наказали за инцидент со скандальным пенальти в полуфинале Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро.

Такое решение было принято за использование лазерной указки болельщиками английской сборной, неуважительного поведения во время исполнения гимна Дании и использование пиротехники.

Фанаты в дополнительное время полуфинала Евро-2020 светили в глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелью, когда в его ворота одиннадцатиметровый пробивал Кейн. Вратарь отбил мяч, однако английский форвард удачно сыграл на добивании и принес своей команде победу 2: 1.

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