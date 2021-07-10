Сборную Англии наказали за инцидент со скандальным пенальти в полуфинале Евро-2020
Футбольная ассоциация Англии заплатит штраф за использование фанами лазерной указки во время пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро.
Такое решение было принято за использование лазерной указки болельщиками английской сборной, неуважительного поведения во время исполнения гимна Дании и использование пиротехники.
Фанаты в дополнительное время полуфинала Евро-2020 светили в глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелью, когда в его ворота одиннадцатиметровый пробивал Кейн. Вратарь отбил мяч, однако английский форвард удачно сыграл на добивании и принес своей команде победу 2: 1.
- Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.
- Во время выполнения Англией пенальти в полуфинальном матче Евро-2020, голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхеля светили с трибун в лицо лазерной указкой.
- УЕФА возбудил дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков сборной Англии в Лондоне во время пенальти в ворота Дании в полуфинале чемпионата Европы по футболу
- Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.
- Бывший футболист "Ливерпуля" Дитер Гаманн обвинил вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в симуляции.
- Сам Стерлинг заявил, что заработал "чистый" пенальти в полуфинале ЧЕ.
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