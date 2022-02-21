Сборная Великобритании по баскетболу отказалась ехать в Беларусь на матч из-за российской агрессии

Об этом сообщает журналист Марк Вудс.



Матч Беларусь - Великобритания должен был состояться 25 февраля во Дворце спорта в Минске. Британцы отказались ехать на поединок из-за сомнений в безопасности.



Международная федерация баскетбола еще не приняла решения о новом месте и времени проведения матча. Ответная игра между Великобританией и Беларусью запланирована на 28 февраля и должна пройти в английском Ньюкасле.