Сборная Великобритании по баскетболу отказалась ехать в Беларусь на матч из-за российской агрессии
Мужская сборная Великобритании отказалась ехать в Минск на отборочный матч ЧМ-2023 по баскетболу
Об этом сообщает журналист Марк Вудс.
Матч Беларусь - Великобритания должен был состояться 25 февраля во Дворце спорта в Минске. Британцы отказались ехать на поединок из-за сомнений в безопасности.
Международная федерация баскетбола еще не приняла решения о новом месте и времени проведения матча. Ответная игра между Великобританией и Беларусью запланирована на 28 февраля и должна пройти в английском Ньюкасле.
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