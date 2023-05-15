Сборная Украины завоевала первое за 7 лет золото Кубка мира по фехтованию на саблях
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые с 2016 года выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира
Об этом сообщает НОК Украины в telegram.
На соревнованиях в Батуми (Грузия) Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова на пути к финалу победили Алжир (45:43), Францию (45:44), Азербайджан (45:37) и Италию (45:36). . В решающем матче Украина одолела США – 45:42.
Для украинских саблисток это золото стало первым на Кубке мира с 2016 года.
Сборная Украины по фехтованию на саблях является победительницей Олимпиады-2008, дважды выигрывала в командных соревнованиях чемпионат мира (2009, 2013) и чемпионат Европы (2009, 2010).
- 29 апреля Ольга Харлан выиграла бронзу в соревнованиях саблисток на этапе Гран-при, которым начался отбор на Олимпийские игры-2024.
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