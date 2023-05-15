Об этом сообщает НОК Украины в telegram.

На соревнованиях в Батуми (Грузия) Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова на пути к финалу победили Алжир (45:43), Францию (45:44), Азербайджан (45:37) и Италию (45:36). . В решающем матче Украина одолела США – 45:42.

Для украинских саблисток это золото стало первым на Кубке мира с 2016 года.

Сборная Украины по фехтованию на саблях является победительницей Олимпиады-2008, дважды выигрывала в командных соревнованиях чемпионат мира (2009, 2013) и чемпионат Европы (2009, 2010).