Сборная Украины вышла в финал ЧЕ по фехтованию
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах гарантировала себе как минимум серебро чемпионата Европы в командных соревнованиях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Анталии (Турция) Андрей Ягодка, Юрий Цап, Василий Гумен и Богдан Платонов в 1/8 финала победили Испанию – 45:33. В четвертьфинале наши шпажисты лишили титула действующих чемпионов Европы из Германии – 45:44. В полуфинале украинцы вырвали победу в Турции – 45:43.
Таким образом, сборная Украины во второй раз в истории пробилась в финал ЧЕ в командных соревнованиях шпажистов и гарантировала себе как минимум серебряную медаль. В финале украинские фехтовальщики поспорят за титул с бронзовыми призерами Олимпиады-2020 из Венгрии. Встреча начнется в 18.45.
- 19 июня Власти Харькова получили золото в индивидуальных соревнованиях шпажисток и принесли Украине первую награду ЧЕ-2022.
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