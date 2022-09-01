Сборная Украины по пляжному футболу вышла в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры

Об этом сообщает Спортарена.

Отмечается, что во втором матче группы С команда Николая Костенко проиграла Швейцарии – 3:7. Напомним, что в первом туре сине-желтые победили Азербайджан (5:4).

С тремя очками в активе Украина вышла в четвертьфинал отборочного турнира, который состоится 2 сентября. Соперник сине-желтых у плей-офф определится позже.

В финальный этап Всемирных пляжных игр выйдут пять мужских сборных из четырех групп.

Всемирные пляжные игры-2023 пройдут в Бали (Индонезия) с 5 по 12 августа следующего года.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя"

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