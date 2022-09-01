Сборная Украины по пляжному футболу вышла в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры
Мужская сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры
Об этом сообщает Спортарена.
Отмечается, что во втором матче группы С команда Николая Костенко проиграла Швейцарии – 3:7. Напомним, что в первом туре сине-желтые победили Азербайджан (5:4).
С тремя очками в активе Украина вышла в четвертьфинал отборочного турнира, который состоится 2 сентября. Соперник сине-желтых у плей-офф определится позже.
В финальный этап Всемирных пляжных игр выйдут пять мужских сборных из четырех групп.
Всемирные пляжные игры-2023 пройдут в Бали (Индонезия) с 5 по 12 августа следующего года.
- Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное