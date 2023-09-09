Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу Португалия – Украина закончился уверенной победой нашей команды. Украинцы обыграли португальцев в трех сетах – 25:20, 25:19, 25:22.

В следующем раунде мужская сборная Украины сыграет против Словении. Матч пройдет 11 сентября. Для команд это будет вторая встреча на этом ЧЕ. На групповом этапе победили словенцы (3:1).

Украина во второй раз сыграет в четвертьфинале ЧЕ за последние четыре года.

Чемпионат Европы по волейболу

1/8 финала

9 сентября

Португалия – Украина 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)