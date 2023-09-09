Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу победила Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу Португалия – Украина закончился уверенной победой нашей команды. Украинцы обыграли португальцев в трех сетах – 25:20, 25:19, 25:22.
В следующем раунде мужская сборная Украины сыграет против Словении. Матч пройдет 11 сентября. Для команд это будет вторая встреча на этом ЧЕ. На групповом этапе победили словенцы (3:1).
Украина во второй раз сыграет в четвертьфинале ЧЕ за последние четыре года.
Чемпионат Европы по волейболу
1/8 финала
9 сентября
Португалия – Украина 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)
- На групповом этапе Украина проиграла 3 матча подряд и одержала 2 победы.
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