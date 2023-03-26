Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ в испанской Гвадалахаре Украина победила в финале действующих чемпионов Европы по Франции – 3:2. На пути к золоту украинца также оказались сильнее Португалии (3:0), Черногории (3:0) и Хорватии (12:6).

Золотые награды получили Станислав Горуна, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Андрей Заплитный, Андрей Торошанко, Валерий Сонных и Константин Цымбал.

Украина выиграла командные состязания на ЧЕ впервые в истории.

В общем, для нашей команды эта награда на ЧЕ-2023 стала четвертой. Ранее золото в категории до 55 кг завоевала Анжелика Терлюга, в весе до 75 кг победил Андрей Заплитный, а Анита Серегина получила бронзу (до 61 кг).

ЧЕ-2023 по каратэ

Гвадалахара, Испания

26 марта

Мужчины. Командные соревнования

1. Украина

2. Франция

3. Хорватия

3. Турция