Сборная Украины впервые в истории получила командное золото ЧЕ по каратэ
Мужская сборная Украины победила на чемпионате Европы по карате в командных соревнованиях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ в испанской Гвадалахаре Украина победила в финале действующих чемпионов Европы по Франции – 3:2. На пути к золоту украинца также оказались сильнее Португалии (3:0), Черногории (3:0) и Хорватии (12:6).
Золотые награды получили Станислав Горуна, Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Андрей Заплитный, Андрей Торошанко, Валерий Сонных и Константин Цымбал.
Украина выиграла командные состязания на ЧЕ впервые в истории.
В общем, для нашей команды эта награда на ЧЕ-2023 стала четвертой. Ранее золото в категории до 55 кг завоевала Анжелика Терлюга, в весе до 75 кг победил Андрей Заплитный, а Анита Серегина получила бронзу (до 61 кг).
ЧЕ-2023 по каратэ
Гвадалахара, Испания
26 марта
Мужчины. Командные соревнования
1. Украина
2. Франция
3. Хорватия
3. Турция
- 25 марта Анжелика Терлюга и Андрей Заплитный стали чемпионами Европы по карате , а Анита Серегина принесла сборной Украины серебро.
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