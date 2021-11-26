Сборная Украины узнала соперников в плей-офф ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.



Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.



Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.



Страны разбили на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.



Сборная Украины попала в квартет А. В полуфинале команда сыграет против Шотландии.



Квалификация ЧМ-2022



Плей-офф. Полуфиналы



Квартет А



Шотландия – Украина



Уэльс – Австрия

Матчи полуфинала пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.



Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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