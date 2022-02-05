Сборная Украины узнала соперника в матче за бронзу Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

4 февраля в полуфинале чемпионата Европы Португалия одержала победу над Испанией со счетом 3:2. 6 февраля действующие обладатели титула встретятся в финале с россиянами, победившими в 1/2 финала украинцев – 3:2.

Также в воскресенье сборная Украины сыграет за бронзовые награды с Испанией. Матч начнется в Амстердаме (Нидерланды) в 15:30 по киевскому времени.