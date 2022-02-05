Сборная Украины узнала соперника в матче за бронзу Евро-2022 по футзалу
В матче за третье место чемпионата Европы по футзалу Украина 6 февраля встретится с Испанией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
4 февраля в полуфинале чемпионата Европы Португалия одержала победу над Испанией со счетом 3:2. 6 февраля действующие обладатели титула встретятся в финале с россиянами, победившими в 1/2 финала украинцев – 3:2.
Также в воскресенье сборная Украины сыграет за бронзовые награды с Испанией. Матч начнется в Амстердаме (Нидерланды) в 15:30 по киевскому времени.
- Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.
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