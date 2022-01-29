Сборная Украины узнала соперника в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В пятницу, 28 января, сборная Украины вышла в плей-офф, несмотря на поражение от действующих чемпионов Европы из Португалии – 0:1. Попасть в четвертьфинал нашей команде помогла победа Сербии над Нидерландами – 3:2, благодаря которой украинцы опередили по дополнительным показателям эти две сборные, которые также набрали по 3 очка.

В плей-офф Украина встретится 31 января с Казахстаном. Матч состоится в Амстердаме (Нидерланды) и начнется в 22:00 по киевскому времени.