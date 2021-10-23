Сборная Украины узнала потенциальных соперников во время жеребьевки Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В новом розыгрыше турнира сборная Украины выступит во втором дивизионе. Во время жеребьевки украинцы будут находиться среди "сеяных" в первой корзине. Таким образом, они избегут встречи со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией. Из второй корзины нашей команде в соперники не может достаться Россия, с которой УЕФА разводит украинцев.

Жеребьевка Лиги наций состоится 16 декабря.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Сборная Украины в прошлом розыгрыше Лиги наций играла в сильнейшем дивизионе в группе с Германией, Испанией и Швейцарией. Она прекратила борьбу на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябреь 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.