Сборная Украины узнала потенциальных соперников во время жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины во время жеребьевки Лиги наций находиться в первой корзине среди "сеяных"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В новом розыгрыше турнира сборная Украины выступит во втором дивизионе. Во время жеребьевки украинцы будут находиться среди "сеяных" в первой корзине. Таким образом, они избегут встречи со Швецией, Боснией и Герцеговиной и Исландией. Из второй корзины нашей команде в соперники не может достаться Россия, с которой УЕФА разводит украинцев.
Жеребьевка Лиги наций состоится 16 декабря.
Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Сборная Украины в прошлом розыгрыше Лиги наций играла в сильнейшем дивизионе в группе с Германией, Испанией и Швейцарией. Она прекратила борьбу на групповом раунде и выбыла в дивизион B. Нашей сборной засчитали техническое поражение в заключительном матче против Швейцарии, поскольку она в ноябреь 2020 года не смогла выйти на игру в Люцерне из-за вспышки коронавируса в команде.
- Напомним, 10 октября в финальном матче Лиги наций в Милане сборная Франции победила Испанию .
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