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Сборная Украины узнала первого соперника в подготовке к отбору на ЧМ-2022: будем играть с немецкой "Боруссией"

29 апреля, 2022 пятница
16:29
Спорт

Сборная Украины по футболу договорилась о спарринг-матче с менхенгладбасской "Боруссией" в рамках подготовки к плей-офф квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины и "Боруссия М" проведут матч 11 мая. Игра, время начала которой будет согласовано позже, пройдет на клубном стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 тыс. зрителей. Украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно.

Справка от УАФ:

"Боруссия" из Менхенгладбаха является одним из самых титулованных клубов Германии. DieFohlen (на русском - "Жеребцы") пять раз добывали титул чемпионов Германии, трижды выигрывали Кубок Германии и дважды - Кубок УЕФА. Клуб насчитывает более 37 тыс. официальных членов и является шестым зарегистрированным спортивным объединением в Германии.

"Боруссия Парк" возведена в 2004 году и стала прототипом "Днепр-Арены", которую построили на четыре года позже. Еще одно интересное совпадение – как и стадион в Днепре, его  родственник в Менхенгладбахе не был выбран как арена чемпионата Европы, который в 2024 году пройдет в Германии. В то же время "Боруссия М" является одним из самых посещаемых клубов Европы.



В начале лета сборная Украины сыграет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира – 2022. 1 июня украинцы встретятся в Глазго с шотландцами.

Победитель этой игры 5 июня поспорит за путевку на чемпионат мира по Уэльсу.

Украинцы начнут готовиться к этим матчам 2 мая в тренировочном центре Ассоциации футбола Словении недалеко от Любляны.

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