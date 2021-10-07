Сборная Украины узнала дату жеребьевки отбора Евро-2024
Жеребьевка квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу-2024 состоится 9 октября 2022 года
Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций в twitter.
Жеребьевка, в ходе которого своих соперников получит сборная Украины, состоится 9 октября 2022 во Франкфурте. По результатам жеребьевки 54 сборные распределятся по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на Евро-2024.
Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
На Евро-2020 сборная Украины достигла своего наибольшего успеха за время выступлений на турнире и дошла до четвертьфинала.
- Напомним, 7 октября УЕФА заявил, что Крым присутствовал на карте Украины во время презентации Евро-2024, поскольку он является признанной всем миром частью нашего государства.
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