Сборная Украины узнала дату жеребьевки отбора Евро-2024

Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций в twitter.

Жеребьевка, в ходе которого своих соперников получит сборная Украины, состоится 9 октября 2022 во Франкфурте. По результатам жеребьевки 54 сборные распределятся по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

На Евро-2020 сборная Украины достигла своего наибольшего успеха за время выступлений на турнире и дошла до четвертьфинала.

