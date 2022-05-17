Сборная Украины уверенно победила итальянский "Эмполи" в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Украины уверенно победила итальянский "Эмполи" со счетом 3:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футболу продолжает готовиться к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сегодня, 17 мая, в Эмполе на стадионе "Карло Кастеллани" наша команда победила местный "Эмполи" со счетом 3:1.
На 26-й минуте Роман Яремчук открыл счет во встрече, но на 45-й Андреа Ла Мантия сравнял и пришлось начинать все сначала.
Во второй половине встречи украинцы выглядели еще увереннее и благодаря голам Александра Караваева и Александра Пихаленка – Украина одержала еще одну победу.
1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
"Эмполи" за тур до финиша чемпионата Италии занимает в турнирной таблице 14-е место.
Товарищеский матч
17 мая
"Эмполи" (Италия) – Украина 1:3
Голы : Ла Мантия, 45 - Яремчук, 26, Караваев, 46, Пихалонок, 53
- 11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1.
- 13 мая главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал имена легионеров, готовящихся к матчам отбора ЧМ-2022.
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