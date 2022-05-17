Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины по футболу продолжает готовиться к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сегодня, 17 мая, в Эмполе на стадионе "Карло Кастеллани" наша команда победила местный "Эмполи" со счетом 3:1.

На 26-й минуте Роман Яремчук открыл счет во встрече, но на 45-й Андреа Ла Мантия сравнял и пришлось начинать все сначала.

Во второй половине встречи украинцы выглядели еще увереннее и благодаря голам Александра Караваева и Александра Пихаленка – Украина одержала еще одну победу.