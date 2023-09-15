Сборная Украины уничтожила Бельгию в отборе на ЧМ по футзалу
В пятницу, 15 сентября, сборная Украины победила Бельгию в 1-м туре отбора на ЧМ по футзалу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч окончился разгромной победой сборной Украины на выезде. Украинские футзалисты забили бельгийцам 10 голов, а пропустили всего 2.
Это был первый матч в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Команды соперничают в группе B, где в параллельной встрече Сербия победила Польшу (2:1).
ЧМ-2024
Квалификация. 1-й тур. Мужчины
15 сентября
Бельгия - Украина - 2:10
- В воскресенье, 19 марта, женская сборная Украины уступила Испанию в финале чемпионата Европы по футзалу.
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