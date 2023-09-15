Сборная Украины уничтожила Бельгию в отборе на ЧМ по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч окончился разгромной победой сборной Украины на выезде. Украинские футзалисты забили бельгийцам 10 голов, а пропустили всего 2.

Это был первый матч в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Команды соперничают в группе B, где в параллельной встрече Сербия победила Польшу (2:1).

ЧМ-2024

Квалификация. 1-й тур. Мужчины

15 сентября

Бельгия - Украина - 2:10