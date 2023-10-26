Сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

Украина в октябрьской классификации национальных сборных поднялась с 24-й позиции на 22-ю.

Команда Сергей Реброва улучшила положение благодаря победам в отборе Евро-2024 над Северной Македонией и Мальтой.

Из соперников сборной Украины по отбору высшее в рейтинге ФИФА находится Англия, которая идет четвертой. Италия – девятая, Северная Македония – 66-я, а Мальта – 171-я.

Лидерство сохранила Аргентина, сразу за которой расположились Франция и Бразилия.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

14 октября наша команда в Праге обыграла Северную Македонию - 2:0 . 17 октября украинские футболисты в гостях одолели Мальту – 3:1.

Украина имеет 13 очков и занимает второе место в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, досрочно вышедшая в финальную часть Евро-2024. Италия третья с 10 очками. Македонцы имеют 7 пунктов в активе. Мальта не набрала ни одного балла.

Италия, Англия и Северная Македония имеют по одному матчу в запасе.

Решающий матч отбора Украины проведет 20 ноября. В Леверкузене команда Реброва сыграет против Италии.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Фото: fifa.com