Фото из аэропорта обнародовала Украинская ассоциация футбола в Instagram.

Среди прочих вместе с командой в Лондон полетел полузащитник польской "Краковии" Евгений Коноплянка. 33-летний футболист получил вызов в сборную впервые с 2020 года, однако его участие в игре против Англии находилось под вопросом из-за травмы.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.