Сборная Украины улетела в Англию на стартовый матч отбора Евро-2024
Сборная Украины вылетела в Англию на первый матч квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу
Фото из аэропорта обнародовала Украинская ассоциация футбола в Instagram.
Среди прочих вместе с командой в Лондон полетел полузащитник польской "Краковии" Евгений Коноплянка. 33-летний футболист получил вызов в сборную впервые с 2020 года, однако его участие в игре против Англии находилось под вопросом из-за травмы.
Сборная Украины сыграет с Англией 26 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.
Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.
- 6 марта Евгений Коноплянка впервые с 2021 года получил вызов в сборную Украины . 13 марта стало известно, что вингер травмировался. Однако 16 марта украинец возобновил тренировку.
- 19 марта стало известно, что полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт не сыграет против Украины в квалификации Евро-2024.
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