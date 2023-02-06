Сборная Украины удивила выбором соперника для спарринга перед стартом в отборе Евро-2024
Сборная Украины по футболу перед стартом в квалификации Евро-2024 проведет контрольную игру с английским клубом "Брендфорд"
Об этом сообщает Вацко on air в YouTube .
По информации журналиста Виктора Вацка, национальная команда Украины встретится с "Брендфордом" 23 марта.
Он добавил, что о спарринге договорился предыдущий главный тренер украинцев Александр Петраков благодаря дружеским отношениям с Томасом Франко, возглавляющим английский клуб. "Брендфорд" занимает в премьер-лиге седьмое место.
Выбор соперника для контрольной игры необычен из-за того, что сборные редко встречаются с клубами, а такие игры не имеют статуса официальных товарищеских матчей.
Однако Украина из-за отсутствия свободных сборных уже проводила контрольный матч с клубом в мае 2022 года перед решающими матчами плей-офф квалификации чемпионата мира против Шотландии (3:1) и Уэльса (0:1). Тогда команда Петракова сыграла с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха (2:1).
Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
Пока сборная Украины остается без главного тренера после отставки Александра Петракова. Ожидается, что команду возглавит Сергей Ребров, пока возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.
- 13 января Украинская ассоциация футбола объявила об окончании сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.
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