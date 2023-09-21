Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА после матчей с Англией и Италией
Сборная Украины по футболу сохранила 24-е место в рейтинге ФИФА после поражения от Англии и ничьей с Италией в отборе Евро-2024
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
В обновленной классификации национальных сборных Украина осталась 24-й. Команда Сергея Реброва удержалась на этой позиции, несмотря на потерю 5 очков в сентябрьских матчах отбора чемпионата Европы-2024 с Англией (1:1) и Италией (1:2).
Из соперников сборной Украины по группе C выше всех находится Англия, занимающая четвертое место. Италия идет девятой, Северная Македония – 66-я, Мальта занимает 171-ю позицию.
Возглавляет рейтинг Аргентина, второй идет Франция, третьей – Бразилия.
Сборная Украины в отборе Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .
Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
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