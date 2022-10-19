Сборная Украины U-21 узнала соперников на Евро-2023
В Бухаресте состоялась жеребьевка группового раунда молодежного чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2023 пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля. Матчи пройдут в Бухаресте, Клуж-Напоке, Тбилиси, Кутаисе и Батуми.
На турнире сыграют 16 команд. Евро-2023 пройдет в формате – групповой этап (4 группы) + плей-офф. По две команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
На жеребьевке определилось, что сборная Украины U-21 сыграет в квартете В. Среди соперников украинцев Румыния, Хорватия и Испания.
Евро-2023:
Группа А: Грузия, Бельгия, Нидерланды, Португалия.
Группа В: Румыния, Украина, Хорватия, Испания.
Группа С : Израиль, Чехия, Англия, Германия
Группа D: Норвегия, Швейцария, Италия, Франция.
- 27 сентября ответные матчи плей-офф отбора на Евро-2023 сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Словакии 3:0 . Хет-трик оформил Даниил Сикан.
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