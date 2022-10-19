Сборная Украины U-21 узнала соперников на Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2023 пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля. Матчи пройдут в Бухаресте, Клуж-Напоке, Тбилиси, Кутаисе и Батуми.

На турнире сыграют 16 команд. Евро-2023 пройдет в формате – групповой этап (4 группы) + плей-офф. По две команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

На жеребьевке определилось, что сборная Украины U-21 сыграет в квартете В. Среди соперников украинцев Румыния, Хорватия и Испания.

Евро-2023:

Группа А: Грузия, Бельгия, Нидерланды, Португалия.

Группа В: Румыния, Украина, Хорватия, Испания.

Группа С : Израиль, Чехия, Англия, Германия

Группа D: Норвегия, Швейцария, Италия, Франция.

27 сентября ответные матчи плей-офф отбора на Евро-2023 сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Словакии 3:0 . Хет-трик оформил Даниил Сикан.

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