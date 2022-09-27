Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Кракове, закончился со счетом 0:0. Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была лишь победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.

За матч сборная Украины нанесла 11 ударов по воротам Шотландии, из них 3 были в створ ворот. По воротам Андрея Лунина пробили 7 раз (1 в створ).

В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.

Победу в квартете B одержали игроки Шотландии, набравшие 13 очков. Следующий розыгрыш турнира они проведут в элитном дивизионе А.

Третье место заняла Ирландия, у британцев 7 очков. С тремя баллами в лигу С вылетели армяне.

Лига наций

Дивизион B. Группа 1

6-й тур

27 сентября

Украина – Шотландия 0:0

Украина: Лунин, Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский (Пихаленок, 87), Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Цыганков, 75), Довбык (Яремчук, 75).

Шотландия: Гордон, Фрейзер (Кристи, 72), Портеус, Хендри, Хики, Тейлор (Кингсли, 71), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс (Дайкс, 79)

Предупреждения: Мудрик, 17, Ярмоленко, 23, Игнатенко, 27 – Хики, 62, Дайкс, 84



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21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5 туре Лиги наций.

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.

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