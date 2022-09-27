Сборная Украины сыграла вничью с Шотландией и не вышла в элитный дивизион Лиги наций
Вечером 27 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Кракове, закончился со счетом 0:0. Для выхода в элитный дивизион Лиги наций Украине нужна была лишь победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша команда снова проведет в лиге B.
За матч сборная Украины нанесла 11 ударов по воротам Шотландии, из них 3 были в створ ворот. По воротам Андрея Лунина пробили 7 раз (1 в створ).
В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.
Победу в квартете B одержали игроки Шотландии, набравшие 13 очков. Следующий розыгрыш турнира они проведут в элитном дивизионе А.
Третье место заняла Ирландия, у британцев 7 очков. С тремя баллами в лигу С вылетели армяне.
Лига наций
Дивизион B. Группа 1
6-й тур
27 сентября
Украина – Шотландия 0:0
Украина: Лунин, Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский (Пихаленок, 87), Ярмоленко (Зубков, 87), Мудрик (Цыганков, 75), Довбык (Яремчук, 75).
Шотландия: Гордон, Фрейзер (Кристи, 72), Портеус, Хендри, Хики, Тейлор (Кингсли, 71), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс (Дайкс, 79)
Предупреждения: Мудрик, 17, Ярмоленко, 23, Игнатенко, 27 – Хики, 62, Дайкс, 84
Getty Images
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