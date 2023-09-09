Сборная Украины сыграла вничью против Англии в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 1:1. Сборная Украины вышла вперед на 26-й минуте. Виктор Цыганков отдал передачу в штрафную на Ефима Коноплю, тот от линии ворот отпасовал назад под удар Александру Зинченко, точно пробившему по воротам англичан.

Сборная Англии смогла сравнять на 41-й минуте. Гарри Кейн отличной диагональной передачей вывел лицом к лицу Кайла Уокера, который ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку ворот Георгия Бущана.

Турнирная таблица группы сборной Украины по отбору на Евро-2024

Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 поединков.

У сборной Италии всего 2 матча и 3 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией (3 матча).

Мальта – 0 баллов – последняя позиция.

Евро-2024

Квалификация. Группа C

5-й тур

Украина – Англия 1:1

Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией (3:3).