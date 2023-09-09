Сборная Украины сыграла вничью против Англии в отборе на Евро-2024
В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграла во Вроцлаве против Англии в отборе Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 1:1. Сборная Украины вышла вперед на 26-й минуте. Виктор Цыганков отдал передачу в штрафную на Ефима Коноплю, тот от линии ворот отпасовал назад под удар Александру Зинченко, точно пробившему по воротам англичан.
Сборная Англии смогла сравнять на 41-й минуте. Гарри Кейн отличной диагональной передачей вывел лицом к лицу Кайла Уокера, который ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку ворот Георгия Бущана.
Турнирная таблица группы сборной Украины по отбору на Евро-2024
Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 поединков.
У сборной Италии всего 2 матча и 3 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией (3 матча).
Мальта – 0 баллов – последняя позиция.
Евро-2024
Квалификация. Группа C
5-й тур
Украина – Англия 1:1
Голы: Зинченко, 26 - Уокер, 41
Сборная Украины в отборе на Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией (3:3).
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