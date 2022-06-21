Сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по фехтованию
Мужская сборная Украины завоевала серебряные медали чемпионата Европы в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Анталии (Турция) Андрей Ягодка, Юрий Цап и Василий Гумен в 1/8 финала победили Испанию – 45:33. В четвертьфинале наши шпажисты лишили титула действующих чемпионов Европы из Германии – 45:44. В полуфинале украинцы вырвали победу в Турции – 45:43.
В финале украинские фехтовальщики уступили бронзовым призерам Олимпиады-2020 из Венгрии - 39:45.
Таким образом, сборная Украины повторила свое высшее достижение на ЧЕ и во второй раз в истории завоевала серебро в мужском командном турнире шпажистов. Впервые это произошло в 2010 году.
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19 июня Власти Харькова получили золото в индивидуальных соревнованиях шпажисток и принесли Украине первую награду ЧЕ-2022.
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