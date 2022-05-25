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Сборная Украины – срыв подготовки. Где сыграют следующий чемпионат?
25 мая в 11:00 на ютуб-канале Еспресо состоится интернет-стрим Андрея Малиновского и Александра Ващука "Война и спорт"
В стриме будут говорить о:
- Сборная Украины готовится к официальным играм без спаррингов
- Зинченко – чемпион Англии. Как украинец стал джокером золотого матча
- Где будут играть следующий чемпионат? Позиции клубов
- Эксклюзив. Олег Лысак – интервью с вице президентом Ворскла (Полтава)
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- Война соцсетей – приближаемся к победе. Обзор
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