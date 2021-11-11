Сборная Украины на последних минутах спаслась от поражения в товарищеском матче против Болгарии
В товарищеском матче сборная Украины по футболу сыграла вничью против Болгарии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью – 1:1. Украина пропустила первой, на 35-й минуте встречи отличился нападающий Радослав Кириллов. Сравнить счет удалось только на 80-й минуте. Тарас Степаненко нанес шедевральный удар левой ногой.
За свою историю национальные команды перед этим матчем встречались пять раз. На счету Украины – три победы. Еще две встречи завершились вничью.
Последний раз команды играли между собой в 2012 году. Тогда Украина победила Болгарию в Софии со счётом 1:0.
Товарищеский матч
11 ноября
Украина – Болгария 1:1
Голы: Степаненко, 80 - Кириллов, 35
Украина: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 67), Кривцов, Матвиенко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78), Зинченко, Тимчик, Зубков (Цыганков, 61), Ярмоленко, Довбык (Яремчук) , 46).
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