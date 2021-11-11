Сборная Украины на последних минутах спаслась от поражения в товарищеском матче против Болгарии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился вничью – 1:1. Украина пропустила первой, на 35-й минуте встречи отличился нападающий Радослав Кириллов. Сравнить счет удалось только на 80-й минуте. Тарас Степаненко нанес шедевральный удар левой ногой.



За свою историю национальные команды перед этим матчем встречались пять раз. На счету Украины – три победы. Еще две встречи завершились вничью.



Последний раз команды играли между собой в 2012 году. Тогда Украина победила Болгарию в Софии со счётом 1:0.



Товарищеский матч



11 ноября



Украина – Болгария 1:1



Голы: Степаненко, 80 - Кириллов, 35



Украина: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 67), Кривцов, Матвиенко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78), Зинченко, Тимчик, Зубков (Цыганков, 61), Ярмоленко, Довбык (Яремчук) , 46).

11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.