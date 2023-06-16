Сборная Украины совершила камбек и победила Северную Македонию в отборе на Евро-2024
В пятницу, 16 июня, сборная Украины обыграла Северную Македонию в 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспессо.TV.
Матч проходил в Скопье на стадионе "Тоше Проэски". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Украины.
На 31-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота сборной Украины после того, как Николай Матвиенко сыграл рукой в штрафной. Энис Барди с одиннадцатиметровой отметки развел Трубина и мяч по разным углам и вывел Северную Македонию вперед.
Через несколько минут Элиф Эльмас фантастически пробил из-за пределов штрафной и эффектно закрутил мяч в дальнюю правую девятку. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу македонцев.
Фото: Reuters
Украина смогла показать характер во втором тайме! На 62-й минуте Виктор Цыганков подал угловой, а Илья Забарный выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота.
Сравнить счет удалось на 68-й минуте. Михаил Мудрик показал фантастическую скорость, обыграл нескольких соперников и отпасовал под удар Ефиму Конопля, который мощным ударом низом вогнал мяч в сетку - 2:2.
Виктор Цыганков и Михаил Мудрик – этот дуэт стал ключевым сегодня. На 83-й минуте Мудрик выполнил феноменальную подачу, которую головой замкнул Цыганков – 3:2 – победный мяч.
Фото: Reuters
После финального свистка македонцы не сумели скрыть эмоции после утраченной победы. Едва не произошла драка, у игроков Северной Македонии были претензии к Андрею Ярмоленко и Виталию Николенко.
В турнирной таблице группы C сборная Украины и Северная Македония делят 2-4 позицию с Италией, у команд по 3 балла за 2 матча.
Лидером отборочной группы является Англия, набравшая 9 баллов за 3 матча. Мальта проиграла все поединки – 0 набранных баллов.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Северная Македония – Украина 2:3
Голы: Барди, 31 (пен.), Эльмас, 39 - Забарный, 63, Конопля, 67, Цыганков, 83
Удаление: Муслиу, 67 (Северная Македония)
Предупреждения: Ристовски, 8, Муслиу, 55 - Довбик, 45+1
Фото: Reuters
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