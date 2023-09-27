Сборная Украины снялась с ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси
Сборная Украины по пляжному футболу объявила о бойкоте чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия в турнире Беларуси
Об этом сообщает Ассоциация пляжного футбола Украины .
В организации отметили, что вместе с Украинской ассоциацией футбола обращалась в ФИФА и Международную федерацию пляжного футбола с просьбой отстранить Беларусь от выступлений из-за того, что эта команда представляет страну, которая является соучастником вооруженной агрессии против Украины, однако получили отказ.
"Футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов", – пояснили в АПФУ.
ЧМ по пляжному футболу будет проходить с 15 по 24 февраля в Дубае (ОАЭ). Украина на турнире должна была быть на нем одним из четырех представителей Европы.
- 26 сентября стало известно, что исполком УЕФА допустил в международные турниры юниорские сборные России, в возрасте до 17 лет - санкции в отношении других сборных и клубов оставлены в силе.
- УАФ в ответ заявила, что требует сохранения предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.21
- EUR Покупка 40Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное