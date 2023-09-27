Сборная Украины снялась с ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси

Об этом сообщает Ассоциация пляжного футбола Украины .

В организации отметили, что вместе с Украинской ассоциацией футбола обращалась в ФИФА и Международную федерацию пляжного футбола с просьбой отстранить Беларусь от выступлений из-за того, что эта команда представляет страну, которая является соучастником вооруженной агрессии против Украины, однако получили отказ.

"Футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов", – пояснили в АПФУ.

ЧМ по пляжному футболу будет проходить с 15 по 24 февраля в Дубае (ОАЭ). Украина на турнире должна была быть на нем одним из четырех представителей Европы.