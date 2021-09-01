Сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Казахстана в отборе на ЧМ-2022
В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Нур-Султане сборная Украины провела первый матч под руководством нового главного тренера - Александра Петракова, который сменил на этом посту Андрея Шевченко после Евро-2020.
Сборная Украины мгновенно вышла вперед на старте встречи. На 2-й минуте Яремчук фантастическим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину. Ассист на свой счет записал Вячеслав Караваев.
В середине второго тайма арбитр отменил гол Казахстана из-за офсайда, но через несколько минут они все-таки сумели забить по правилам. Отличился Руслан Валиуллин.
Когда все смирились, что Украина уже потеряла очки в Нур-Султане - надежду подарил Данил Сикан. Казалось, что 20-летний форвард вырвал для национальной команды победу на 93-й минуте матча, когда с близкой дистанции затолкал мяч в ворота.
Но казахи не сдались. Валиуллин фантастически пробил из-за пределов штрафной и попал в левый угол - 2:2.
ЧМ-2022
Квалификация. 4-й тур
1 сентября
Казахстан - Украина 2:2
Голы: Валиуллин, 74, 90+6 - Яремчук, 2, Сикан, 90+3
Отмененный гол: Аймбетов, 68 (офсайд)
При предыдущем тренере наша национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2022. В марте, после обнадеживающей гостевой ничьей с Францией (1:1), команда Шевченко не смогла переиграть на своем поле Финляндию (1:1) и Казахстан (1:1).
Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице четвертый. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - последняя.
В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.
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